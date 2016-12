Euro 2013: l'Italia debutta contro la Russia

L'Italia debutterà il 4 settembre alle ore 21 a Capodistria contro la Russia negli Europei 2013 in Slovenia. Gli azzurri del ct Simone Pianigiani, con Andrea Bargnani ma senza Danilo Gallinari, e con Marco Belinelli in dubbio in attesa del nuovo contratto in Nba, se la vedranno subito con la formazione che ha centrato il bronzo alle Olimpiadi di Londra ma sarà senza la stella Andrei Kirilenko.