Nba, Miami espugna San Antonio e va sul 2-2

Con 33 punti di LeBron James i Miami Heat battono gli Spurs di San Antonio in trasferta per 109-93 e si portano sul 2-2 nella serie di finale del campionato Nba. James ha concluso con 15 su 25 al tiro e 11 rimbalzi, tenendo viva la speranza di Miami nel secondo 'anello' consecutivo. Per San Antonio miglior marcatore Tim Duncan con 20 punti a referto, mentre 15 sono stati i punti di Tony Parker, non al meglio dopo l'infortunio subito in gara-3.