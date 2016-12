Cantù: Trinchieri addio, arriva Sacripanti

La presidente Cremascoli commenta così l'addio del tecnico: "Quando arrivò da noi era per lui l'esordio in Lega A e con lui come allenatore Cantù è tornata dopo 30 anni in finale scudetto, ha disputato per due stagioni l'Eurolega, a distanza di 20 anni dall’ultima apparizione, ha vinto una Supercoppa e si è confermata continuativamente ai massimi livelli in Italia e in Europa. Andrea ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita della nostra società anche fuori dal campo - ha aggiunto la Cremascoli - e per tutto questo gli siamo profondamente grati: abbiamo affrontato insieme un pezzo di vita che ha accresciuto noi come club e lui come allenatore e uomo". Nel futuro di Trinchieri potrebbe esserci l'Unics Kazan, che ha chiuso con Aza Petrovic (tornato in patria al Cedevita) ed è alla ricerca di un grande nome per la prossima stagione.