Nba: Kidd nuovo coach dei Nets

Jason Kidd è il nuovo head coach dei Brooklyn Nets. La franchigia Nba ha annunciato nella notte l'ingaggio dell'ex cestista, che solo 10 giorni fa aveva annunciato l'addio al basket all'età di 40 anni dopo 19 anni stagioni tra i professionisti. Per Kidd si tratta di un ritorno a casa: da giocatore ha indossato per sette stagioni - dal 2001 al 2008 - la canotta dei Nets, quando la loro casa era ancora il New Jersey. Secondo le prime indiscrezioni Kidd avrebbe firmato un contratto di tre stagioni. "Per me è una grande opportunità - ha detto Kidd -. Quello di allenatore è un ruolo per il quale mi sono preparato fin da quando giocavo. Sono davvero eccitato per questa nuova fase della mia carriera nel basket".

Secondo nella classifica assist di ogni epoca, con 12.091 passaggi decisivi dietro al mostro sacro John Stockton, secondo nella classifica all-time di palle rubate, terzo in quella delle triple doppie, Kidd è stato uno dei più grandi playmaker della storia. Il titolo nel 2011 vinto coi Dallas Mavericks rimane l'apice della sua carriera Nba da giocatore. Ora punta a ripetersi da allenatore.