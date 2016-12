Scariolo torna in Spagna: accordo con Vitoria

Niente anno sabbatico per Sergio Scariolo. Dopo la disastrosa esperienza con Milano, il coach bresciano si è accordato per un biennale con il Caja Laboral (dal prossimo anno Laboral Kutxa): tornerà dunque in Spagna, la patria cestistica che gli ha garantito le maggiori soddisfazioni nel corso della sua carriera. La scelta sarebbe stata presa in prima persona dal presidente di Vitoria, Josean Querejeta.

Scariolo ha già allenato Baskonia dal 1997 al 1999, nella prima esperienza iberica della sua carriera. In Spagna l'ex allenatore dell'Olimpia ha anche allenato il Real dal 1999 al 2002 e il Malaga per i successivi cinque anni, oltre ad aver guidato la Nazionale dal 2009 al 2012.