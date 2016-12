Nba, gli Spurs travolgono Miami e conducono la serie di finale 2-1

E' senza storia gara-3 delle finali Nba . Sul parquet di casa i San Antonio Spurs demoliscono i Miami Heat campioni in carica con il punteggio di 113-77 e passano a condurre la serie per 2-1. Un successo frutto della prestazione record di Danny Green e Gary Neal, che insieme mettono a segno qualcosa come 51 punti (27 Green, 24 Neal). Ma anche la difesa dei padroni di casa fa il suo dovere, limitando Lebron James, che non va oltre i 15 punti.

"Abbiamo avuto quello che ci meritavamo - è stato il commento del coach di Miami, Erik Spoelstra - . Hanno preso ogni tiro che hanno voluto. Non li abbiamo messi mai in difficoltà. Non abbiamo fatto il nostro gioco". Fin dall'inizio San Antonio ha messo tra sé e Miami 11 punti, ma ha innestato il turbo nel terzo e quarto quarto, con un devastante parziale di 13-0 proprio all'inizio dell'ultimo periodo, che di fatto ha chiuso la sfida con largo anticipo. Unico neo della magica notte di San Antonio l'infortunio a Tony Parker (sospetto stiramento alla coscia) per il quale si attende l'esito degli accertamenti medici e la cui probabile assenza potrebbe pesare nelle prossime partite della serie. Gara-4 è prevista per giovedì notte in Texas.