Basket: Roma sfida Siena per lo scudetto

Roma in finale è uno spot per il basket che ha bisogno anche delle metropoli e non solo della provincia per pensare in grande. Ma proprio Roma, con il fenomeno Virtus costruito da un proprietario appassionato come Claudio Toti e da un grande allenatore come Marco Calvani, è un segno delle contraddizioni che vive la pallacanestro italiana, che vuole imitare il modello americano, quindi playoff al meglio delle sette partite e squadre in campo ogni 48 ore, ma senza strutture e mezzi adeguati. Perché è anacronistico giocare al piccolo Pala Tiziano e non al Pala Eur, il tempio da oltre 12000 posti costoso da affittare, ma facile da riempire in una finale-scudetto e che avvicinerebbe al grande basket anche tifosi occasionali, da conquistare per il futuro.

Di fronte a questi paradossi c'è il fenomeno Siena, assolutamente imperturbabile di fronte alle difficoltà del patron Montepaschi, al rinnovamento di quest'anno e ad un campionato regolare fatto di alti e bassi e chiuso al quarto posto. Ma i playoff sono un altra cosa, un'applicazione tecnica, atletica ed emotiva per giocatori veri, ecco perché la squadra di banchi, abituata anche in Europa alla massioma pressione, si è esaltata nei momenti chiave, vincendo gara-7 a Milano nei quarti ed in semifinale a Varese contro chi aveva dominato il girone all'italiana. Da una parte Gigi Datome, eletto miglior giocatore del campionato regolare, dall'altra David Hackett, l'azzurro che gestisce l'inerzia del gioco dei campioni, la sensazione è che vincerà chi saprà raschiare le ultime energie, fisiche e mentali, rimaste nel fondo del barile.