Nba, Duncan: "Partita orribile"

"Bisogna rendere merito a Miami, ci hanno sovrastato". Tim Duncan non cerca alibi dopo il tracollo degli Spurs in gara-2 delle Finals Nba. "Non abbiamo giocato bene, abbiamo tirato malissimo e io ho giocato una partita orribile - ha ammesso il 37enne di origini caraibiche, autore di 9 punti -. Qualunque sia il motivo, loro hanno giocato meglio". Il coach degli Spurs, Gregg Popovich, prova a spiegare i motivi dello scarso rendimento dei "big three" Parker, Duncan e Ginobili, che in gara-2 hanno infilato complessivamente 10 canestri: "La difesa degli Heat è una delle spiegazioni - taglia corto Popovich -, 10 canestri su 33 tentativi si commentano da soli. Sbagliare tiri e perdere palloni è una brutta combinazione".