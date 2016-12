Nba, Rodman: "LeBron James? Uno nella media"

" LeBron James? Se avesse giocato nella Nba degli anni '80 o '90 sarebbe stato un giocatore nella media". Dennis Rodman stronca così il fuoriclasse dei Miami Heat , nominato quattro volte Mvp della lega. Improponibile per l'ex giocatore di Detroit Pistons e Chicago Bulls , celebre per i suoi look eccentrici, il paragone tra LeBron e Michael Jordan : "Sono stufo di sentire questi paragoni - ha detto -. Michael aveva un altro carisma".

E ancora: "Ha giocato in un'epoca completamente diversa. All'epoca di Michael il gioco era molto più fisico, in campo ci si poteva colpire, si atterravano gli avversari. Oggi i giocatori non fanno altro che lamentarsi".

"LeBron è senz'altro un grande giocatore - ha aggiunto Rodman -, ma per me Jordan e Pippen restano di un altro livello". Rodman liquida con una battuta anche il paragone tra gli attuali Miami Heat e i suoi Bulls: "In una sfida tra queste due squadre non ci sarebbe partita - è la sua sentenza -. Gli Heat hanno forse più talento di quei Bulls, ma i Bulls avevano giocatori più intelligenti. Avrei potuto fermare Bosh senza problemi. Wade non sarebbe riuscito a reggere il confronto con Pippen, che avrebbe marcato LeBron James senza problemi. E la loro difesa come avrebbe fermato Michael e Scottie?".