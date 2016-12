Finali Nba: Miami batte San Antonio in gara-2 e porta la serie sull'1-1

Miami si risolleva in gara-2 . Gli Heat, dopo la sconfitta subita nella prima partita, hanno battuto San Antonio e hanno portato la serie della finale Nba in parità sull'1-1. La franchigia della Florida, sul parquet amico, si è imposta 103-84 grazie ai 19 punti di Chalmers e ai 17 di LeBron James. Negli Spurs hanno deluso Parker e Duncan. Ora la serie si sposta in Texas in casa dei San Antonio.

Miami vince grazie a un'impressionante prova di forza nell'ultimo quarto e riscatta la sconfitta nel match d'esordio. Per piegare gli Spurs, gli Heat non hanno avuto bisogno del solito LeBron James, incappato in una serata storta al tiro - ha sbagliato 10 dei suoi primi 13 tentativi - ma capace comunque di chiudere con 17 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

A far girare la partita a favore dei padroni di casa è stato il cast di comprimari, da Mario Chalmers (19 punti, +30 di valutazione) a Ray Allen (13 punti, 3/5 da tre). Ma, soprattutto, la ferrea difesa di Miami: sotto di un punto a 3'16" dalla fine del terzo quarto, gli Heat hanno piazzato un devastante parziale di 33-5 che ha tagliato le gambe agli Spurs. San Antonio ha potuto contare su un Danny Green perfetto al tiro (6/6 dal campo, 5/5 da tre) ma è mancato il decisivo apporto dei "big three": Tony Parker (13 punti, 5/14 dal campo) non ha ripetuto le prodezze di gara 1, e anche Tim Duncan (9 punti) e Manu Ginobili (5 punti) hanno dato uno scarso contributo alla causa. La serie si sposta ora a San Antonio per le prossime tre gare: la prima è in programma martedì sera.