Varese, mano pesante del Giudice Sportivo: due turni al PalaWhirlpool

La Cimberio Varese paga a caro prezzo le intemperanze dei tifosi in gara-7 contro Siena, vinta dai toscani per 69-82. Il Giudice Sportivo ha infatti squalificato il PalaWhirlpool per 2 giornate per il fitto lancio di oggetti in campo che ha obbligato gli arbitri a fermare la partita per 4 minuti. Tre turni di stopo anche per l'eroe di gara-6 Dusan Sakota, espulso per le eccessive proteste nie confronti dei direttori di gara.