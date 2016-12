Paura Siena, i tifosi di Varese assaltano il pullman

Che la partita fosse stata caricata oltremodo da ambo le parti era evidente, che si arrivasse addirittura all'assalto di un pullman era invece meno prevedibile. Nell'immediato prepartita di Gara 7, l'autobus di Siena in arrivo al PalaWhirlpool ha subito un fitto lancio di oggetti da parte del pubblico di Varese. Alcuni oggetti hanno colpito il parabrezza del mezzo incrinandolo, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. La contestazione dei tifosi di Varese è poi esplosa anche durante la gara, quando alcune decisioni arbitrali (tre falli a Ivanov in 20 secondi e quinto fallo a Sakota) hanno scatenato l'ira dei tifosi della Cimberio. Bruttissimi episodi che hanno caratterizzato una serie elettrizzante, dentro e fuori dal pitturato.