Basket, vent'anni fa moriva Drazen Petrovic in un incidente stradale

Con il Cibona Zagabria vinse due Coppe dei Campioni (1985 e 1986), e ai giochi olimpici del '92 cedette soltanto in finale di fronte al mitico Dream Team di Michael Jordan e Magic Johnson. In America, dopo i primi due anni difficili a Portland dove viene considerato troppo individualista, esplode con i New Jersey Nets, con cui giocherà dal 1991 al 1993. Diventa un'assoluta stella da oltre 20 punti di media a sera e si merita la consacrazione nel terzo quintetto All Nba al termine del campionato. Poco dopo la fine di quel secondo incredibile campionato con i Nets, ecco la disgrazia: dopo aver segnato 30 punti contro la Polonia in una gara di qualificazione, decide di tornare a casa in macchina con la fidanzata e durante il tragitto, in Germania, perisce in un tragico incidente. I Nets ritirano la sua maglia numero 3 mentre in Croazia, il giorno 7 giugno, è lutto nazionale.