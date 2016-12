Nba Finals, Parker: "Ci è andata bene"

I San Antonio Spurs hanno vinto gara-1 delle Nba Finals sul campo di Miami. Un passo importante certamente, ma la strada verso il titolo è ancora lunghissima. "Questa sera è andata bene ma non dobbiamo farci illusioni: gli Heat in gara-2 non ci regaleranno nulla e giocheranno alla morte, per cui dobbiamo essere preparati", ha detto in conferenza stampa Tony Parker. Il francese poi descirve così il tiro che ha dato la vittoria ai suoi Spurs: "Una giocata davvero strana, sono riuscito a trovare il tiro proprio allo scadere del cronometro dei 24" e sinceramente appena il pallone ha lasciato la mia mano ho capito che sarebbe andato dentro".

Fa autocritica Manu Ginobili: "Sinceramente non abbiamo giocato benissimo. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna alla fine con la giocata di Tony, ma bisogna dire che lui è stato bravissimo".

C'è delusione in casa Miami Heat. LeBron James guarda a quello che non ha funzionato nella sua squadra: "Troppi errori mentali nell’ultimo periodo. Abbiamo concesso rimbalzi offensivi in situazioni importanti e sprecato diversi possessi con palle perse evitabili. La giocata di Parker? Tony ha sbagliato tutto, ha rischiato più volte di perdere il pallone poi alla fine è riuscito a prendere un grandissimo tiro, nonostante la mia difesa". Poi Wade: "Gli Spurs sono disciplinati e altruisti, contro di loro non puoi fare errori e noi ne abbiamo commessi parecchi nell’ultimo quarto. Se produci cinque palle perse nel quarto periodo difficilmente riesci a battere una squadra solida come San Antonio".