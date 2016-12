Nba finals: Miami Heat-San Antonio Spurs 88-92

Salta subito il fattore campo nelle Nba Finals 2013, con i San Antonio Spurs che sbancano 92-88 il campo dei Miami Heat. Dopo Bulls e Pacers, i neroargento del Texas sono la terza squadra a violare l'American Airlines Arena di South Beach in questi playoff e si portano in vantaggio 1-0 nella serie finale contro i campioni in carica guidati da LeBron James . Decisive per gli Spurs le grandi prove di Parker (21 punti) e Duncan (20).

Il primo tempo è giocato in equilibrio, con gli Heat avanti 24-23 dopo il primo periodo, e poi anche a +9 sul 38-29 dopo una bomba di Cole. Gli Spurs però, trascinati da Duncan, 12 punti nel quarto, rimontano e proprio TD infila il canestro sulla sirena per il -3 sul 52-49.



Nel terzo periodo Miami resta sempre davanti, poi nell'ultimo quarto c'è il ritorno degli Spurs che si portano in vantaggio sul 79-78 dopo un tap-in a rimbalzo di Leonard. A 2' dalla fine San Antonio arriva anche al +7 sull'88-81 dopo una tripla di Danny Green ma non basta per stendere gli Heat che, trascinati da LeBron James e poi dai liberi di Ray Allen, 13 punti, accorciano fino al -2 sull'88-86. Sul 90-88 per gli Spurs a 31" dalla fine, è Tony Parker a prendersi l'ultima responsabilità e allo scadere dell'azione infila un incredibile canestro contro LeBron James che ammutolisce l'Arena e vale il successo dei suoi. Per San Antonio si tratta della quinta vittoria in altrettante gare 1 di Nba Finals disputate.



Sono 21 i punti finali di Parker mentre Duncan ne aggiunge 20 con 14 rimbalzi. A Miami non basta la tripla doppia di LeBron James, la terza in carriera in finale, con 18 punti, 18 rimbalzi e 10 assist, e i 17 di Wade. Nella notte tra domenica e lunedì ci sarà gara 2, sempre a Miami.