Nba, Bryant: "Voglio che Howard rimanga"

"Voglio essere in campo per la prima palla a due della stagione". La solita determinazione che ha segnato tutta la sua carriera: Kobe Bryant lo dice apertamente in un'intervista rilasciata a Espn, con un chiodo fisso nella mente, cioè quello di vincere il suo sesto anello Nba, come Micheal Jordan. E per farlo vuole al suo fianco Dwight Howard: "Darò a Dwight il tempo di decidere sul suo futuro, quando apriranno le trattative. Non appena diventerà free agent tante franchigie verranno a cercarlo, ma noi tutti vogliamo che rimanga ai Lakers".