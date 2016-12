Basket, semifinale scudetto: Cantù-Roma 69-74 in gara-6

In gara-6 della semifinale scudetto, Cantù perde in casa contro Roma e spreca la grande occasione di chiudere i conti. La Virtus passa 74-69 e pareggia la serie playoff, ora sul 3-3. La Lenovo prova a scappare nel 1/4 (19-14) ma l'Acea non molla, rimane sempre in partita e piazza l'allungo decisivo nel 4/4, chiuso con un parziale di 24-18 per i capitolini. La finalista uscirà così da gara-7, in programma giovedì sera a Roma.