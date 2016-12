Siena: Hackett-Brown, squalifica annullata

Sospiro si sollievo per Siena , che in gara-6 della semifinale scudetto potrà avere a disposizione Daniel Hackett e Bobby Brown . I due giocatori erano stati squalificati per "comportamento reciprocamente offensivo nei confronti dei tesserati avversari" al termine di gara-5 contro Varese . La Commissione Giudicante Nazionale, però, ha parzialmente accolto il ricorso della Montepaschi , applicando ai due "la sanzione della deplorazione".

Mercoledì sera, dunque, Hackett e Brown scenderanno in campo contro la Cimberio nel match che potrebbe regalare a Siena (in caso di vittoria) la finale scudetto. Ci saranno anche i varesini Polonara e Banks, sanzionati per la rissa avvenuta al termine di gara-5: i due potranno scendere in campo dietro pagamento dell'ammenda di 6mila euro (3mila a testa) da parte di Varese.