Scommessa pazza di Mayweather, 11 milioni di dollari grazie a Miami

Floyd Mayweather ringrazia LeBron James e si frega le mani. Il grande pugile americano, uno degli atleti più pagati dell'intero pianeta, si è lanciato la scorsa notte in una pazza scommessa, puntando 5,9 milioni di dollari sulla vittoria in gara-6 dei Miami Heat sugli Indiana Pacers con più di 7 punti di scarto. Risultato: 32 punti di 'The Chosen One', netto successo della franchigia di Erik Spoelstra per 99-76 e 11.2 milioni di dollari in saccoccia per il pugile.

Mayweather, 36 anni, da molti esperti considerato il miglior pugile dell'ultimo decennio, ha guadagnato nella scorsa stagione 67 milioni di dollari, laureandosi atleta più pagato al mondo davanti a Manny Pacquiao e a Tiger Woods. Un bottino incrementato dalla vincita di stanotte: di certo un caloroso ringraziamento a LeBron non mancherà.