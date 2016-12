Basket, playoff: Varese batte Siena all'ultimo respiro

Varese riapre i giochi nella semifinale scudetto. La Cimberio , con qualche affanno di troppo nel finale, tiene testa alla super rimonta di Siena a va a vincere gara-5 71-67 e allunga la serie che vede comunque i toscani avanti per 3-2 . A fine gara tensione tra le due squadre con un principio di rissa poi domato. Ora si torna sul parquet della Montepaschi dove la squadra di Banchi ha la possibilità di chiudere a proprio favore.

Partenza sprint per gli uomini di Vitucci che, come due giorni fa, lasciano al palo gli avversari e a fine primo quarto sono già sopra di 16. Nella ripresa i toscani tentano una timida rimonta, ma la vena realizzativa di capitan Ere (15) e la grinta di Bryant Dunston tengono la formazione di coach Banchi a -11: 43-32 all'intervallo.

Nel terzo periodo si scatena Bobby Brown, topscorer con 25 centri: grazie al parziale di 12-0 a cavallo tra il terzo e il quarto quarto, Siena torna ad un solo possesso da Varese (57-54). Rimonta che si completa a 5' dalla fine, con la palombella del solito Brown che vale il 59-59. La Montepaschi fallisce però il sorpasso, così la Cimberio - nonostante gli infortuni di Dunston e Polonara - trova la forza per scappare di nuovo sul +6 a due minuti dalla fine.

Un recupero di Moss riporta Siena sul -1 a 8'' dalla sirena, ma la girandola dei tiri liberi premia Varese: il PalaWhirpool può festeggiare.