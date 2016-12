Basket, Nba: a 40 anni si ritira Jason Kidd

Solo John Stockton ha "smazzato" più assist di Jasone (12091), che nella sua carriera Nba ha vestito le maglie di Dallas, Phoenix, New Jersey e New York e giocato 10 volte l'All-Star Game. "Ripenso alla mia carriera, ai quattro team che ho rappresentato in Nba - spiega Kidd in un comunicato diffuso dai Knicks -: ci ripenso con orgoglio, ringraziando ogni singolo compagno e tecnico con cui ho condiviso il campo". "E' il momento giusto - ha detto poi a 'EspnNewYork.com' -. Inizialmente avevo detto ai Knicks che sarei tornato, ma questo weekend ci ho pensato con calma e ho deciso di dire basta. E' ora di andare avanti: magari farò l'allenatore o l'opinionista tv". Kidd, dopo un'ottima prima parte di stagione, è calato nel finale. Il momento più bello della carriera risale certamente al 2011, quando con Dirk Nowitzki portò i Dallas Mavericks sul trono del mondo. Il 40enne saluta a qualche giorno di distanza da un altro mito come Grant Hill.