Mano pesante della NBA su Hibbert: maxi multa per le espressioni omofobe del post gara-6

Maxi-multa da 75mila dollari per Roy Hibbert da parte della Nba per un commento omofobo rilasciato dal centro dei Pacers durante la conferenza stampa dopo vittoria su Miami che ha riportato in parità (3-3) la finale di Eastern Conference. Hibbert aveva definito il proprio gioco 'no homo' e aveva insultato i giornalisti. "La Nba non può nè accettare nè tollerare questo tipo di comportamenti" ha commentato il commissioner della Nba, David Stern.