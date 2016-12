Nba, playoff: Indiana trascina Miami a gara-7

Pacers attenti e determinati, quelli che si sono visti in questa sesta sfida della serie. Dopo due primi quarti in cui è prevalsa una situazione di equilibrio la franchigia di Frank Vogel è riuscita a mettere il turbo, chiudendo la terza frazione con un 29-15 che ha di fatto messo la parola fine sulla contesa. Al team della Florida non è bastata la solita sontuosa prestazione di Lebron James, non sempre lucido al tiro (10-21), ma comunque capace di far segnare un tabellino personale che recita: 29 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. L'eroe della serata di Indianapolis è però Paul George che, con i suoi 28 punti e con il fondamentale ausilio di Roy Hibbert (24 per lui), ha tenuto accesa la speranza di titolo dei padroni di casa. E' proprio la prestazione di squadra dei Pacers il campanello d'allarme maggiore per Miami, un quintetto che non è parso poter dare un significativo apporto in quantità e qualità alla sua superstar. I tifosi degli Heat sperano in un immediato cambio di tendenza nel decisivo faccia a faccia, fissato per il 3 giugno all'American Airlines Arena.