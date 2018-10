Basket: Torino, Brown lascia a tempo indeterminato per effettuare esami medici

07/10/2018

Annuncio a sorpresa di Larry Brown poco dopo la sconfitta di Torino contro Venezia (76-75 ai supplementari): il coach 78enne si prende una pausa a tempo indeterminato per fare ritorno negli Stati Uniti dove si sottoporrà ad esami medici. "La prossima settimana devo partire, non so ancora quando tornerò ma spero sarà una cosa veloce" ha annunciato Brown in conferenza stampa. Il club precisa: "Controllo programmato da tempo".