Basket: Serie A in campo anche a Natale come l'Nba

31/07/2018

Seguendo l'esempio dell'Nba, la Serie A di basket scenderà, quest'anno, in campo il giorno di Natale. Il turno del 26 dicembre, che da anni registra grandi affluenze nei palasport, avrà infatti tre anticipi il 25. Si tratta di tre derby: la sfida tra Milano e Brescia, rivincita dell'ultima semifinale scudetto, il confronto emiliano tra Virtus Bologna e Reggio Emilia e quello lombardo tra Varese e Cantù.

La Legabasket, in attesa di varare i calendari, ha anticipato anche la prima giornata con l'Olimpia, campione d'Italia, che ripartirà da una sfida casalinga con Brindisi.



Ecco il programma completo della prima giornata, in programma il 7 ottobre:

Milano-Brindisi

Trento-Cremona

Venezia-Torino

Avellino-Cantù

Varese-Brescia

Reggio Emilia-Sassari

Pesaro-Pistoia

Trieste-Bologna.