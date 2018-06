Basket playoff: Gara-5 è di Milano, sorpasso su Trento nella serie Scudetto

13/06/2018

La gara del Mediolanum Forum di Assago è sbloccata da Micov, cui fa eco la prima tripla del match targata Sutton. Il match vive poi di sorpassi e controsorpassi repentini fino al 10 pari messo a segno da Tarczewski. Milano prova un primo allungo con Kuzminskas e Gudaitis, ma gli ospiti riescono a tenere botta fino al 17-16. Poi gli uomini di Pianigiani ingranano la marcia giusta e, prima del time out chiamato dalla panchina avversaria a 3’ dalla fine del quarto, conducono 22-16. Va anche peggio a Trento nel finale di periodo: il punto di Jerrells chiude tutto sul 31-22.



L’avvio di secondo periodo ribalta completamente il copione del primo quarto: parte forte, infatti, Trento che si riporta sotto fino al 37-36 e poi sigla il soprasso con Hogue. Risposta immediata di Goudelock, che con una tripla riporta avanti Milano. Si arriva con continui botta e risposta al 48-47 a 40 secondi dalla fine: poi sale in cattedra Sutton, che con il più classico dei buzzer beater sigla la tripla del 48-50 all’intervallo. È lo stesso Sutton il miglior marcatore dei suoi (11 punti), rispondono, dall’altra parte Goudelock e Gudaitis (entrambi a 10).



Tanto equilibrio anche in apertura di terzo periodo. A Trento non riesce la fuga con Sutton e Hogue, Cinciarini si mette la squadra sulle spalle e porta i suoi sul 63-60. Il successivo time out di coach Buscaglia non sortisce gli effetti sperati ed è Milano ad allungare fino al 71-66 (Micov sulla sirena) con cui si chiude il terzo quarto.



Milano prova subito a mettere in ghiaccio il match con Kuzminskas e Goudelock, Trento prova a rimanere in gara aggrappandosi a Shields, che mette due triple riuscendo ad accorciare fino all’82-80. Il numero 31 ospite è autentico protagonista dell’ultimo quarto, riuscendo a centrare un clamoroso sorpasso Trento a 20 secondi dalla fine. Shields commette, però, anche il quinto fallo che gli vale la fine anticipata del match. I successivi due punti da tiri liberi di Jerrells chiudono il match sul 91-90 mandando in estasi il Forum. Ora l’attesa è tutta per gara6 di venerdì 15.