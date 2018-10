Basket, Nba: Lebron c'è, i Lakers non ancora

19/10/2018

Non bastano ai Los Angeles Lakers i 26 punti di LeBron James. Il quarto debutto della carriera del "Prescelto" (dopo il primo ai Cavs, quello agli Heat e il ritorno a Cleveland) finisce con una sconfitta: Portland batte L.A. per la 16 volta in fila (128-119), portando a 18 i successi consecutivi all'esordio stagionale. Protagonisti Damian Lillard (28 punti) e Nik Stauskas (24). Vincono anche 76ers e Heat.