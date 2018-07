Basket, l'Olimpia perde Goudelock: "Lascio da uomo migliore"

19/06/2018

Era nell'aria, ora è ufficiale: Andrew Goudelock non giocherà con l’Olimpia Milano nella prossima stagione. Il Mini Mamba, assoluto protagonista della serie scudetto contro Trento e MVP della stagione, ha scelto Instagram per comunicare il suo addio all'EA7. Il messaggio è breve, ma affettuoso e intenso: "Stagione piena di alti e bassi ma finita bene. Grazie a tutti i fans che ci hanno supportato e ci hanno creduto. Non credo che tornerò qui, ma lascio questo posto come un uomo e un giocatore migliore . Grazie all’Olimpia Milano per l’opportunità".

Inutile dire che il colpo, per Milano, è di quelli non facilmente assorbibili. E' vero, la sua stagione non è stata sempre esaltante, ma le Finals sono state da brividi, tra triple clamorose e la stoppata sulla sirena in gara -5 a Sutton che ha di fatto cucito lo scudetto sulle maglie dell'Olimpia.



Eppure si sapeva, era tutto tremendamente prevedibile. Bastava osservarlo nel giorno della festa, a Trento, con i compagni a passarsi la coppa e lui, in disparte, con gli occhi lucidi e i due figli in braccio. Se non era un addio già quello... Quindi le parole di oggi sono solamente l'ufficialità. Se ne va da campione, per la prima volta nella sua carriera, e da gran signore. Da uomo e giocatore migliore, come ha scritto lui.