Basket, Gallinari: "Spingerò per tornare in Nazionale, non l'ho mai rifiutata"

02/07/2018

Danilo Gallinari è intervenuto a Balalaika su Canale 5 e ha parlato del presente e del futuro in azzurro. "Un mio ritorno in Nazionale a settembre? Speriamo, devo parlare con la società che non mi ha dato il permesso di giocare. Devo tornare a Los Angeles , parlare con la società e vedere se mi lasceranno giocare. Mi piacerebbe, io s pingerò assolutamente per tornare in Nazionale . Ho avuto una stagione particolare, ho avuto degli infortuni, mi sono operato alla mano e ci sono altre cose su cui discutere. Di solito si lascia molta libertà ai giocatori, ma nel mio caso, per la stagione che ho passato, dovrò chiedere qualcosa in più ", ha detto. Poi si è diviso tra ricordi e passioni: "Il mio idolo da ragazzo? Era Michael Jordan che ho incontrato ma che ovviamente non ho mai affrontato. L’altro idolo era Kobe Bryant che ho affrontato più volte. E poi avevo anche il poster di Kakà. Chi tifo al mondiale? Tifavo per l' Argentina che purtroppo è già uscita".

LA LETTERA DI GALLINARI A PETRUCCI