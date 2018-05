Nba, playoff: Utah sbanca Houston ed è 1-1

3 maggio 2018

Nella notte Nba colpo a sorpresa di Utah che sbanca 116-108 il Toyota Center di Houston e porta la serie delle semifinali di Conference sull'1-1. I Jazz fanno la voce grossa sin dalle prime battute e vincono grazie alla splendida serata di Joe Ingles (27 punti), in totale sono sei gli uomini in doppia cifra per Utah . Ai Rockets non basta il solito James Harden che chiude con una doppia doppia da 32 punti e 11 assist.

HOUSTON ROCKETS-UTAH JAZZ 108-116

Con una grande prestazione di squadra Utah sbanca il parquet del Toyota Center di Houston, per vincere gara-2 dei quarti di finale playoff Nba e portare la serie sull'1-1. Partita che ha visto subito i Jazz fare la voce grossa nel primo quarto (chiuso 36-28) e condurre praticamente per tutto il match, con i Rockets che riescono a recuperare quasi tutto lo svantaggio, arrivando a -1 alla fine del terzo quarto, per poi cedere definitivamente nell’ultimo parziale.



Utah pareggia la serie e sorride grazie a sei uomini in doppia cifra, su tutti Joe Ingles che mette a referto 27 punti. Bene anche Burks (17) e Favors (10) mentre sono tre le doppie doppie: Mitchell (17 punti e 11 assist), Crowder (15 punti e 10 rimbalzi) e Gobert (15 punti e 14 rimbalzi). Ai Rockets non basta il solito James Harden, autore di una doppia doppia da 32 punti e 11 assist, con Paul (23 punti), Capela (21 punti e 11 rimbalzi) e Gordon (15 punti) a completare il quadro dei migliori di squadra. Appuntamento con gara-3 sabato alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City.