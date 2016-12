World League 2015: Italia ancora ko in Brasile

2 luglio 2015

Ancora una sconfitta per l'Italia che perde 3-0 (25-20, 26-24, 25-19) contro il Brasile a Cuiabà nella penultima sfida della prima fase dopo di che ci sarà la Final Six a Rio de Janeiro. Con questo stop, il quarto di fila, gli azzurri perdono ogni speranza di arrivare al secondo posto nel girone A. Prova sottotono, con tanti errori soprattutto in battutta per Travica e compagni che cedono il primo set 25-20.



Nel secondo set l'Italia parte forte sull'8-2 con un super Birarelli ma la Seleçao rientra e pareggia sul 16-16: da lì in avanti si va avanti punto a punto e la formazione verdeoro prevale 26-24. Nel terzo set la musica non cambia, il Brasile controlla fin dall'inizio e chiude 25-19. Per la Seleçao, che ritrovava Bernardo Rezende dopo 10 giornate di squalifica, spiccano i 12 punti di Lucarelli e gli 11 di Wallace. Nell'Italia ci sono i 9 di Zaytsev, Birarelli e Lanza. Domani, venerdì 3 luglio, si replica alle 19, ora italiana, per l'ultima sfida della prima fase.