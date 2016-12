Volley, World Grand Prix: risveglio Italia, colpo in Turchia

25 giugno 2016

Il risveglio dell'Italvolley femminile. Ad Ankara, nel penultimo appuntamento del World Grand Prix, le azzurre battono in quattro set le padrone di casa della Turchia, centrano il terzo successo nel torneo e spezzano il filotto negativo di quattro ko. Le ragazze di Bonitta, già tagliate fuori dalla corsa alle Final Six thailandesi, si impongono 25-21, 21-25, 19-25, 17-25 e ritrovano un po' di morale in vista dei Giochi di Rio.