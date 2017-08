Volley, World Grand Prix: debutto vincente per l'Italia

3 agosto 2017

L'Italia arrivava a questo appuntamento carica delle sei vittorie consecutive maturate nella fase preliminare del torneo. Tra le gare da ricordare c'è proprio quella disputata e vinta con le americane a Macao. Anche in questa occasione le azzurre non hanno disatteso le aspettative, maturando una prestazione sublime, che porta la striscia di vittorie a 7 e mette in tasca a coach Mazzanti e le sue ragazze, un biglietto per la semifinale (non si conoscono ancora la data e le avversarie). Successo che arriva al termine di una gara combattuta ma mai veramente a rischio. Dopo un primo set mai in discussione e terminato 25-21, grazie a un primo tempo di Raphaela Folie in faccia a Bartsch, le azzurre sono scivolate nel secondo set, chiusosi 22-25. Nel terzo le ragazze di Mazzanti hanno però ritrovato la forza e la fiducia per ipotecare l'incontro. Decisiva l'azione della Malinov che ha chiuso la terza frazione spingendo a terra una lunga ricezione americana, dopo il solito attacco di Egonu. Nel quarto set nessuna speranze per le statunitensi con le italiane scatenate. A mettere la parola fine al match ci ha pensato la Folie ma da applausi e tutto il team che nella giornata di venerdì incontrerà la Serbia, per aggiudicarsi la testa del gironcino, con la qualificazione alle semifinali già aritmetica.