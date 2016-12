Volley, World Gran Prix: salta la luce, Italia-Thailandia sospesa

17 giugno 2016

Inizia con un nulla di fatto il secondo weekend del World Gran Prix di volley femminile in programma a Bari . La sfida tra l'Italia del ct Bonitta e la Thailandia è stata infatti sospesa a metà del secondo set con le azzurre in vantaggio 1-0 a causa di un blackout per un guasto all'impianto elettrico del PalaFlorio . Le due squadre hanno atteso per quasi due ore che tornasse la luce ma alla fine il match è stato sospeso.

L'Italia conduceva per 1-0 e 16-15 nel secondo set sulla Thailandia quando al PalaFlorio è calato il buio: da lì in avanti le ragazze hanno comunque intrattenuto il pubblico con giochi e balli e praticamente nessuno degli spettatori ha lasciato il suo seggiolino. Intorno alle 22.40 però si è deciso di sospendere la gara perchè il guasto, riguardante una centralina fuori dal palazzetto, non era risolvibile in tempi brevi. Per la ripresa della partita si pensa a sabato mattina o domenica mattina visto che le azzurre giocheranno sabato sera contro l'Olanda mentre la Thailandia sfiderà la Russia sabato alle 17.30.