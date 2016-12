Volley, World Cup 2015: l'Italia soffre ma va, 3-1 all'Egitto

10 settembre 2015

Una partita più complicata del previsto, anche se il valore dell'Egitto si era già intravisto nelle prime due gare perse solo al tie-break contro Giappone e Canada. Trascinata da un attacco imperniato sulla potenza di Abdelhay e Moneim Badawy, la Nazionale di Fakhreldin vince in scioltezza il primo set e fa sudare sette camicie agli azzurri anche nel secondo: Zaytsev e compagni sono bravi a tenere i nervi saldi e a passare ai vantaggi, poi la gara è in discesa.



I nordafricani crollano dal punto di vista fisico ma restano in partita con la testa, costringendo l'Italia ad un gioco spezzettato e più laborioso di quanto ci si potesse aspettare. Brava la squadra di Blengini a non scomporsi, dopo aver portato a casa il terzo set gli azzurri si sciolgono e demoliscono la resistenza egiziana. Miglior marcatore del match e Mvp è Zaytsev con 24 punti, bene anche Juantorena con 16 e Lanza con 12.



Nel complesso l'Italia fa comunque un passo indietro rispetto alle sfide con Canada ed Australia, ma il risultato arriva lo stesso. Sabato la fondamentale sfida agli Stati Uniti, serve un successo per arrivare a punteggio pieno alla seconda fase e sperare nella qualificazione alle Olimpiadi di Rio: le prime due classificate della World Cup volano in Brasile, le altre dovranno passare per le forche caudine del torneo di qualificazione continentale nel gennaio 2016.