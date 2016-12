Volley, SuperLega: Trento riparte, 3-0 a Piacenza

12 novembre 2015

La sconfitta del PalaEvangelisti, tana della Sir Safety, non sembra dunque aver lasciato il segno in casa Trento. La Diatec, che tra le mura amiche quest'anno ha perso solo in Supercoppa contro Modena, è padrona del match dall'inizio alla fine e lascia solo le briciole alla LPR. L'attacco della squadra di Stoytchev è vario ma si affida molto alla classe di Lanza; in doppia cifra anche Mitar Tzourits (11) e Sebastian Solé (10). Piacenza non c'è e si lascia travolgere in soli 73 minuti di gioco.



Tra tre giorni Trento, che grazie a questo successo ritrova la terza posizione in classifica in coabitazione con Perugia e dietro alla coppia Modena-Lube, torna in campo per cercare altri tre punti in casa di Ravenna. Poi i campioni d'Italia potranno concentrarsi di nuovo sulla Champions, con l'importante match in casa del Paok. Piacenza, che dopo il 3-0 a Milano della prima giornata non è più riuscita a trovare punti, sarà invece di scena domenica sul difficile campo di Verona.