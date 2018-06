Volley, playoff SuperLega: Modena in finale, Perugia è viva

E' Modena la prima squadra a strappare il biglietto per le finali della SuperLega di volley. La squadra di Lorenzetti batte 3-0 Latina in gara 2 delle semifinali e chiude la serie dopo il successo di sabato scorso in gara 1: 20-25, 19-25, 22-25 i parziali a favore degli emiliani, che tornano in finale dopo 12 anni. Perugia porta Trento alla 'bella'. La Sir Safety si impone 3-1 in gara 2 (25-22, 28-26, 12-25, 25-18) e impatta la serie sull'1-1.