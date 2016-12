Volley, playoff A1 femminile: Bergamo batte Piacenza, si va alla bella

22 aprile 2016

Sarà necessaria gara 3 per conoscere l'avversaria della finale scudetto di Conegliano, visto che Bergamo si è imposta nella seconda sfida di semifinale contro Piacenza con un perentorio 3-1 pareggiando la serie. Match in salita per le ragazze di Lavarini, Nordmeccanica sostenuta a gran voce dal proprio pubblico, parte forte e chiude il primo parziale a proprio favore per 25-21. La reazione di Bergamo però non si fa attendere, a prendere le redini della partita sono Sylla (18 punti) e Barun (21) e l'inerzia del match cambia. Foppapedretti si aggiudica il secondo e il terzo set con un doppio 25-19. Nel quarto set Piacenza prova a pareggiare grazie soprattutto a Sorokaite e Belien, che chiudono rispettivamente a 15 e 14 punti, ma le ospiti non sbagliano più nulla e s'impongono per 25-23, aggiudicandosi la partita. La terza e decisiva sfida si giocherà domenica ancora al PalaBanca di Piacenza.