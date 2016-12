Volley, Europei 2015: esordio ok, l'Italia travolge l'Estonia

9 ottobre 2015

L' Italia inizia nel migliore dei modi il campionato europeo di volley. Al PalaVela di Torino la Nazionale allenata da Blengini conferma il pronostico della vigilia e abbatte con un sonoro 3-0 (25-19, 26-24, 25-15) l'Estonia. Gli azzurri, in pieno controllo del match fin dalle prime battute, soffrono solo nel secondo set chiudendo in scioltezza il terzo. L'Italia aggancia la Francia (vincente 3-0 sulla Croazia) al comando del Gruppo B con 3 punti.

Dopo l'ottimo secondo posto ottenuto in World Cup, la Nazionale di volley torna in campo a Torino (città del ct Blengini) nel match d'esordio dell'Europeo. Confermato il sestetto titolare con Giannelli in regia, Zaytsev opposto, Juantorena e Lanza di banda, capitan Buti e Piano i centrali e Colaci il libero. Il primo set è senza storia con gli azzurri che partono benissimo conquistando fin da subito il break decisivo. Nel secondo parziale l'Italia va sotto ma riesce nel finale a rimontare grazie all'ottimo contributo di Giannelli. Nel terzo e ultimo set non c'è storia: la Nazionale di Blengini chiude la pratica lasciando solo 15 punti ai baltici. Top scorer del match è il solito Ivan Zaytsev con 14 punti. Domani l'Italia tornerà in campo sempre a Torino contro la Croazia.