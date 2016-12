Volley, Champions 2016: ci sono Modena, Trento e Lube

1 giugno 2015

Modena, la Diatec Trentino e la Lube Civitanova sono le rappresentanti italiane della prossima Champions League di volley 2015-16 . E' stata infatti resa nota la lista delle partecipanti alla massima competizione continentale per club: 28 in tutto, 24 qualificate di diritto e quattro wild card concesse dalla Cev ovvero Ziraat Ankara, Noliko Maaseik, Vojvodjna Novi Sad e Skr Belchatow .

Per l'Italia ci sono Trento,fresca di Scudetto, Modena, sconfitta nella serie finale per il tricolore ma vincitrice della Coppa Italia e che torna in Champions dopo 12 anni di assenza, più l'ex Macerata, iscrittasi con la denominazione di Cucine Lube Civitanova e arrivata alla decima partecipazione (campioni all'esordio nel 2002).



Il 2 luglio a Vienna ci sarà il sorteggio della prima fase: le 28 squadre saranno suddivise in 7 gironi da 4 formazioni ciascuno. Le 28 squadre. Hypo Tirol INNSBRUCK (AUT) Knack ROESELARE (BEL) Volley behappy2 ASSE-LENNIK (BEL) Noliko MAASEIK (BEL) Marek Union-Ivkoni DUPNITSA (BUL) Dukla LIBEREC (CZE) TOURS VB (FRA) PARIGI Volley (FRA) VfB FRIEDRICHSHAFEN (GER) BERLINO Recycling Volleys (GER) PAOK SALONICCO (GRE) TRENTINO Diatec (ITA) MODENA Volley (ITA) Cucine Lube CIVITANOVA (ITA) Budvanska Rivijera BUDVA (MNE) Asseco Resovia RZESZOW (POL) Lotos Trefl GDANSK (POL) PGE Skra BELCHATOW (POL) Tomis CONSTANZA (ROU) Zenit KAZAN (RUS) Belogorie BELGOROD (RUS) Dinamo MOSCA (RUS) ACH Volley LUBIANA (SLO) Vojvodina NS Seme NOVI SAD (SRB) #Dragons LUGANO (SUI) Arkas IZMIR (TUR) Halkbank ANKARA (TUR) Ziraat Bankasi ANKARA (TUR)