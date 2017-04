Vicenza, pallavoliste festeggiano la promozione con una foto senza veli

11 aprile 2017

C'è chi festeggia una vittoria con un brindisi o una cena, e chi invece decide di immortalarsi in uno scatto "fuori dalle righe". È questo il caso delle pallavoliste della squadra Usd Altair di Vicenza, che hanno celebrato la promozione in serie D pubblicando una foto su Facebook in cui posano senza veli, o quasi. Le tredici atlete infatti indossano reggiseni e ginocchiere mentre usano un pallone per coprire le parti intime.