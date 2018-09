Mondiali Volley, Firenze abbraccia la Nazionale

12/09/2018

Avversaria dura la squadra allenata da Anastasi, vero banco di prova per capire dove possono arrivare Zaytsev e compagni. "Molti giocatori delle nazionali principali, non solo europee, li conosciamo e loro conoscono noi, la maggior parte infatti milita nel nostro campionato - ha spiegato in conferenza Blengini -. Non sappiamo dove possiamo arrivare, non voglio parlare di obiettivi numerici, ma sin dal primo giorno la nostra intenzione è quella di migliorare su alcuni aspetti, per rendere il nostro gioco migliore e più competitivo". Firenze è pronta a stringersi intorno agli azzurri: nel capoluogo toscano, infatti, si giocheranno anche le sfide contro Argentina, Slovenia e Repubblica Dominicana.

ZAYTSEV: "VOGLIAMO VINCERE"

E' su di giri e carica l'ambiente Ivan Zaytsev. "Dopo le emozioni di Roma giochiamo a Firenze, una città che ha sempre risposto alla grande, ci aspettano con entusiasmo e noi ci faremo trovare pronti. Il nostro girone non è semplicissimo, ci sono squadre che hanno uno stile di gioco europeo o meglio italiano perché tanti dei loro giocatori sono stati o sono protagonisti in SuperLega e quindi dovremo stare attenti e concentrati - ha spiegato in conferenza il capitano degli azzurri - . Il Belgio è una nazionale che conosciamo bene, una squadra che è cresciuta negli anni sino ad arrivare ad una medaglia agli Europei [in realtà quarto posto, ndr]. Noi abbiamo voglia di vincere e di non lasciare punti per strada, per questo dovremo dare sempre il massimo".