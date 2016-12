Master Group Sport Lega Volley Summer Tour: il sand volley sbarca a Pescara

22 luglio 2016

Approda in Abruzzo il " Lega Volley Summer Tour ", il circuito itinerante di sand volley 4x4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che porta le campionesse della Serie A sulle più belle spiagge d'Italia. La carovana si sposta per la sua terza tappa a Pescara , nella Beach Arena allestita in piazza Primo Maggio: in palio, nel fine settimana, la 12esima Supercoppa italiana.

Pomì Casalmaggiore, vincitrice della Coppa Italia, e Openjobmetis Bergamo, prima nella tappa di Riccione, hanno finora dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle avversarie. Savino Del Bene Scandicci, Volalto Caserta, Zeta System Sommozzatori TA Soverato e myCicero Pesaro, tuttavia, non scendono in campo battute. Le rosa casalesi schiereanno Giulia Momoli (giocatrice-allenatrice), Valentina Tirozzi, Valeria Caracuta, Ariana Pirv, Anastasia Guerra e Beatrice Parrocchiale (libero, novità nel team).



Le fasi finali della Supercoppa italiana saranno trasmesse domenica 24 luglio dalle ore 16.15 in diretta e in esclusiva su Premium Sport e in alta definizione su Premium Sport HD (canali 370 e 380 del digitale terrestre), con il commento di Marcello Piazzano e Rachele Sangiuliano. L'energia del tour sarà veicolata anche attraverso il sito ufficiale e i social network della Lega Pallavolo Serie A Femminile: l'hashtag ufficiale della manifestazione è #LVST16.