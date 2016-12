Beach volley, divisa la coppia Cicolari-Menegatti

La 22enne con Marta ha già disputato il mondiale Under 21, conquistando la medaglia d'argento. Ovviamente molto delusa Greta Cicolari per la scelta operata dalla Fipav e ha espresso così il suo disappunto, con un post sul suo profilo Facebook: "Questa è la mia voce e l'unica da ascoltare. Sono in ottima forma fisica e sono tra le prime giocatrici a livello di punti e risultati nel mondo. Ogni scelta che verrà presa non è fatta da me, io vorrei tanto giocare e fare il mio lavoro. Un abbraccio a tutti voi che mi volete bene e mi seguite sempre con affetto. A presto!!!".