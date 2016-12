Vela, Flavio Favini cade dal balcone: traumi gravi

Grave incidente domestico per il famoso velista Flavio Favini. Lo skipper è caduto dal balcone della sua casa a Germignaga, nel Varesotto, e ha riportato gravi traumi. Subito soccorso dai familiari e dal personale del 118, è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Circolo di Varese. E' stato sottoposto a un intervento per la riduzione di alcune fratture. Ha riportato anche un trauma cranico.