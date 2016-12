Vela, Cape2Rio: vittoria con record per Soldini

Vittoria con record per Giovanni Soldini . Lo skipper italiano, al timone di Maserati , si è aggiudicato la 14esima edizione della Cape2Rio di vela e ha stabilito il nuovo primato di velocità della regata. Maserati ha percorso le 3300 miglia marine del percorso tra Cape Town e Rio de Janeiro in 10 giorni, 11 ore, 29 minuti e 57 secondi . Il record precedente era stato stabilito nel 2000 dall'imbarcazione statunitense Zephyrus IV.

Soldini, accompagnato nella sua ultima avventura da un team internazionale di nove persone, ha già in mente la sua prossima impresa: "Abbiamo ancora un obiettivo importante da realizzare e che ci è sfumato, quello del Nord Atlantico - ha detto subito dopo avere tagliato il traguardo della Cape2Rio -. Ora parteciperemo a qualche evento promozionale a Rio e poi porteremo Maserati in cantiere per prepararci alla prossima sfida".