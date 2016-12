Coppa America di vela: Oracle, altro show

Infliggendo agli avversari un distacco di 33'' Oracle Team USA, detentore statunitense della Coppa America, ha vinto la 16/a regata della finale che la oppone allo sfidante neozelandese, Emirates Team New Zealand. Per Oracle è il quinto successo consecutivo e ora il punteggio è sull'8-6 in favore dei neozelandesi, che, però, erano arrivati a guidare la serie 8-1, cioè ad una sola regata dalla conquista del trofeo.