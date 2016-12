Coppa America: Oracle in grande rimonta

Con due vittorie in una sola giornata, ottenute contro New Zealand nella baia di San Francisco, Oracle tiene aperte le sue speranze di difendere con successo il trofeo nella 34.a edizione della Coppa America di vela. Dopo aver vinto la 14.a regata con un vantaggio di 23" sugli avversari, gli americani hanno sventato anche il successivo match point dei neozelandesi, che conducono comunque 8-5 nel computo generale a un solo punto dalla vittoria.

Le due regate odierne si sono svolte con un vento tra i 14 e i 17 nodi, che ha in parte favorito i detentori. Domani sono in programma altre due regate, con Oracle, molto migliorato in questi ultimi giorni, deciso a proseguire in una rimonta cominciata addirittura sull'8-1 per i Kiwi.