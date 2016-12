Vela, Coppa America: Oracle non si arrende, battuta New Zealand

Oracle Team Usa non si arrende. L'imbarcazione statunitense si aggiudica la dodicesima regata della Coppa America di vela in corso nella baia di San Francisco e accorcia le distanze su New Zealand, che ora conduce 8-2. L'AC72 di Oracle ha tagliato il traguardo con 31 secondi di vantaggio, sfruttando il grande lavoro in partenza dello skipper James Spithill.