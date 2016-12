Coppa America: match point per New Zealand

Match point per New Zealand nella finale di Coppa America. I Kiwi hanno vinto con 15 secondi di vantaggio anche l'undicesima regata e sono a un solo punto dalla conquista del trofeo: 8-1. Oracle è a un passo dalla disfatta: i neozelandesi hanno a disposizione 8 regate per vincere. La dodicesima regata poi è stata rinviata a causa del troppo vento che soffiava nella baia di San Francisco.